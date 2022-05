Tripi e Vicario piegano la Juventus: Roma Primavera in finale Scudetto

I giallorossi eliminano la Juve con un goal per tempo e accedono alla finalissima: martedì sfida Scudetto contro la vincente di Inter-Cagliari.

Sarà la Roma di Alberto De Rossi la prima finalista del Campionato Primavera 1.

I giallorossi, in campo nella semifinale disputata in gara secca al 'Ricci' di Sassuolo, hanno regolato 2-0 la Juventus con un goal per tempo staccando il pass per l'atto finale.

Risultato che si è sbloccato sullo splendido calcio piazzato di Tripi, bravo a superare Senko con la chirurgica punizione dell'1-0 ad una manciata di secondi dall'intervallo.

Nella ripresa, la formazione capitolina ha blindato il risultato a poco meno di un quarto d'ora dal traguardo: blitz di Padula, miracolo di Senko, ma sulla respinta del portiere bianconero arriva Vicario che insacca di testa il pallone del definitivo 2-0.

La Roma vola dunque in finale in attesa di conoscere l'avversario a cui contendere lo Scudetto Primavera: domenica, sempre al 'Ricci' di Sassuolo, andrà in scena l'altra semifinale tra Inter e Cagliari.