Trionfo per Paolo Vanoli: vince la Coppa di Russia con lo Spartak

Prima vittoria alla prima esperienza da allenatore per l'ex difensore italiano: Dinamo Mosca piegata 2-1 grazie ai sigilli di Sobolev e Promes

Primo successo assoluto per Paolo Vanoli in qualità di allenatore. L'ex difensore tra le altre di Venezia, Bologna e Fiorentina, ha trionfato in Coppa di Russia alla guida dello Spartak Mosca. Trofeo che il club capitolino non vinceca da vent'anni.

Nella finalissima giocata al 'Luzhniki', lo Spartak ha superato 2-1 la Dinamo Mosca grazie alle reti di Sobolev e di Promes, inframezzate dal momentaneo pareggio di Zakharyan.

Morale della favola, prima soddisfazione alla prima esperienza da allenatore per Vanoli, sedutosi sulla panchina moscovita lo scorso dicembre e già capace di mettere le mani su un trofeo.

Un'affermazione dalle forti tinte tricolori perché oltre a Vanoli, all'interno dell'organigramma del club si segnala la presenza di Marco Donadel in qualità di vice allenatore e di Luca Cattani, chiamato ad operare come Direttore Sportivo.

Secondo il sito russo 'Championat' questo successo potrebbe anche esserer l'ultimo di Vanoli con lo Spartak, in quanto avrebbe maturato la decisione di lasciare il club.

Prima di intraprendere il proprio percorso in panchina, Vanoli aveva lavorato al fianco di Conte come collaboratore del tecnico salentino sia al Chelsea che all'Inter.