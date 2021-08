Trionfo del Barcellona femminile: vince tutti i premi individuali

Se il Barcellona maschile vive un momento complicato va decisamente meglio alla squadra femminile, che fa incetta di premi da parte dell'UEFA.

Serata da ricordare per il Barcellona, reduce da una stagione difficile con la squadra maschile e ancora scosso dall'addio di Lionel Messi, ma trionfatore assoluto a livello femminile.

I blaugrana infatti, dopo aver conquistato la Champions League nella scorsa stagione, hanno fatto incetta di premi da parte dell'UEFA durante la cerimonia che si è svolta nel pomeriggio a Istanbul.

Sento un gran orgull per vosaltres, jugadores del @FCBfemeni, el millor equip del món. I com a Club estem molt contents que es reconegui la vostra excel·lència, treball i esforç.#UEFAAwards pic.twitter.com/CpCOV00Vc7 — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 26, 2021

In particolare sono state premiate Sandra Paños come miglior portiere, Alexia Putellas come migliore centrocampista e migliore giocatrice in assoluto di tutta la Champions League femminile, Jenny Hermoso come migliore attaccante.

Luis Cortes è stato premiato come miglior allenatore, mentre Irene Paredes ha ricevuto il premio come migliore difensore per la scorsa stagione col PSG ma è stata acquistata dal Barcellona con cui giocherà in questa stagione.

Un trionfo assoluto per i colori blaugrana, insomma, tanto che il presidente Laporta si è voluto congratulare con le sue ragazze sui social.