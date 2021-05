Trinity Rodman: la figlia dell'icona NBA che può diventare la star del 'soccer'

A 18 anni ha iniziato la sua carriera professionale col botto alle Washington Spirit, guadagnandosi paragoni pesanti quanto il suo cognome.

Richie Burke non ci ha messo molto per capire quanto Trinity Roman fosse speciale. L’allenatore delle Washington Spirit ha concesso immediatamente l’occasione alla diciottenne di esordire nella prima partita stagionale, il 10 aprile contro le North Carolina Courage. Nel giro di cinque minuti, Roman ha ricevuto un lancio lungo, ha controllato con un primo tocco perfetto e ha segnato il suo primo goal nella WSL.

Nella gara successiva, ha giocato da titolare ed è stata la migliore in campo, propiziando con un assist la vittoria all’ultimo minuto contro le Racing Louisville. Dopo appena due partite, Burke aveva già notato l’aumento delle domande della stampa su di lei.

“Sarà dura proteggerla da tutti voi, ragazzi…” ha affermato ridendo. E più Rodman gioca, più la missione di ‘proteggerla’ che si è posto il suo allenatore si fa dura.

È diventata la giocatrice più giovane di sempre ad essere draftata nella NWSL dopo aver deciso di saltare il college e andare direttamente tra i pro all’inizio del 2021. Le Spirit l’hanno scelta con la seconda chiamata assoluta lo scorso gennaio.

Da lei, promessa del calcio giovanile a stelle e strisce nonché figlia della ex star della NBA Dennis Roman, tutti si aspettavano molto. La sua crescita come una delle migliori giocatrici della lega non è stata una sorpresa per gran parte degli addetti ai lavori.

“Non sono sorpreso di ciò che ha fatto e di come viva il calcio professionale. Ha 18 anni, ha un talento prodigioso, un atletismo fuori dal comune, un’attitudine fantastica”, ha dichiarato Burke.

Rodman si è imposta come un’ala nelle Spirit, anche se può anche giocare centralmente. Ma quando sfida il terzino in uno contro uno, la sua velocità di gambe, piedi e visione di gioco causa terremoti.

Da teenager, guida la classifica speciale della NSWL per occasioni create da gioco, è seconda per dribbling completati, terza in palloni toccati nell’area avversaria e quarta in tiri totali. Più un goal e assist. E tutto ciò essendo la più giovane nella lega.

“Mi sono dimenticato di quanti anni avesse prima che qualcuno me lo ricordasse. Pensavo: non può essere che una così abbia 18 anni. Qualcuno ha mentito”, ha dichiarato la co-capitana Tori Huster.

La diretta interessata ha dato merito alle sue compagne per la sua crescita professionale. Nonostante soltanto quatto partite da professionista, Roman ha già dimostrato miglioramenti anche dal punto di vista psicologico, oltre che senza palla.

“A questo livello le avversarie sono più veloci, forti e intelligenti. Io continuo a ricevere consiglio da tutte le mie compagne in tutti gli allenamenti”, ha dichiarato.

“Arrivando a questo livello a 18 anni, si è abituate a passare la palla e poi correre. Sono migliorata molto nel posizionamento e nel muovermi nello spazio. Credo che la conoscenza dei movimenti senza palla sia parte del mio successo”.

Ci sono due grandi domande su Rodman attualmente. Prima di tutto, può tenere questo ritmo tutta la stagione? La Challenge Cup termina questa settimana e darà spazio alla regular season di 24 partite. C’è differenza tra un torneo di quattro partite e una stagione di sei mesi.

Oltre a questo, la domanda più allettante è capire quando Roman possa diventare forte. Ha le doti fisiche per essere una star della nazionale USA molto presto e come dice Burke l’aspetto mentale del gioco è già molto sviluppato.

“Capisce bene le indicazioni tattiche, fa sempre domande e cerca sempre di approfondire tutti i dettagli di ciò che cerchiamo di fare. Guarda tanti video, finché continua così credo che possa soltanto crescere”.

⚽️🔥 What a goal! After a beautiful turn, Trinity Rodman puts in the back of the net and gives @USYNT 🇺🇸 a 6-0 lead over @sedofutbol 🇩🇴. | #CU20W pic.twitter.com/jGXaedeIBm — Concacaf (@Concacaf) March 6, 2020

Huster invece non lesina paragoni tra Rodman e giocatrici che sono già delle star affermate del calcio.

“Dimostra molti più anni rispetto alla sua età e credo ci farà vedere molto nei prossimi anni. È divertente giocare con lei. Gioca molto simile a Sam Kerr, è molto istintiva, sa sempre dove deve essere in campo quando attacca. Non vedo l’ora di vedere cosa potrà fare nei prossimi anni. Sono felice che sia nella mia squadra”.

Rodman ha tutto per seguire le orme di Kerr e diventare una delle migliori giocatrici del mondo nel giro di poco tempo. Nel frattempo Burke ha la missione di esaltare le sue caratteristiche, ma tenerla con i piedi per terra.