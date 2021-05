Triestina-Virtus Verona dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Triestina e Virtus Verona iniziano i playoff di Serie C suddivisi per girone: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

TRIESTINA-VIRTUS VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Triestina-Virtus Verona

Triestina-Virtus Verona Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 254)

Eleven Sports, Sky Sport (canale 254) Streaming: Eleven Sports, Sky Go

Una nobile decaduta contro una novità assoluta. Triestina e Virtus Verona si sfidano in gara unica nel primo turno dei playoff di Serie C, fase a gironi, con il sogno di proseguire il cammino iniziato nella regular season. Un cammino che potrebbe portare verso la promozione in Serie B.

La Triestina ha chiuso al sesto posto nel girone B della Serie C. La Virtus Verona, dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, è invece arrivata undicesima. Due storie diversissime a confronto, dalle quali uscirà una sola vincitrice.

A tal proposito, la vincente di Triestina-Virtus Verona approderà alla seconda fase dei playoff suddivisi per girone, in programma a metà mese sempre in gara unica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Triestina-Virtus Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO TRIESTINA-VIRTUS VERONA

Triestina-Virtus Verona, partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C, si giocherà in gara unica al Nereo Rocco di Trieste nel tardo pomeriggio di domenica 9 maggio 2021. Il calcio d'inizio tra la formazione giuliana e quella veneta è in programma alle ore 17.30.

Triestina-Virtus Verona sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti della Serie C. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla sfida mediante una moderna Smart Tv, scaricando l'app dedicata. La gara sarà trasmessa anche da Sky Sport in pay per view sul canale 254.

Non ci sarà invece la diretta tv di Triestina-Virtus Verona su Rai Sport, che ha deciso di trasmettere in chiaro Cesena-Mantova.

In diretta streaming, Triestina-Virtus Verona sarà visibile su Eleven Sports o tramite Sky Go. Per gli abbonati sarà sufficiente collegarsi al sito della piattaforma, oppure scaricare l'app dedicata, per assistere alla partita sul proprio pc, smartphone o tablet.

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Lepore, Lambrughi, Ligi, Lopez; Rizzo, Giorico, Calvano; Sarno; Litteri, Gomez.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Daffara, Visentin, Pellacani, Amadio; Lonardi, Cazzola, Danieli; Danti; Arma, De Marchi.