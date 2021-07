Triestina-Roma dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Continua la preparazione alla prossima stagione della Roma, che affronta la Triestina: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

TRIESTINA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Triestina-Roma

Data: 21 luglio 2021

Orario: 19.30

Canale tv: SPORTITALIA

Streaming: SPORTITALIA.COM, ROMATV+

Terza amichevole per la Roma di José Mourinho, che dopo la sfida contro il Montecatini e quella contro la Ternana affronta la Triestina in un test importante per mettere sulle gambe minuti in vista della prossima stagione.

Archiviato l'entusiasmo per l'arrivo dell'allenatore portoghese e con il mercato in corso, è arrivato il momento di pensare al campo e al campionato che verrà, sicuramente caratterizzato da un progetto ambizioso che guarda al futuro.

La Triestina, formazione che milita in Serie C, nella passata stagione è arrivata sesta nel Girone B, uscendo al primo turno dei playoff.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Triestina-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TRIESTINA-ROMA

Triestina-Roma si giocherà mercoledì luglio 2021 allo stadio Stadio Nereo Rocco, a Trieste. Calcio d'inizio fissato alle ore 19:30.

Triestina-Roma sarà visibile in diretta tv: a trasmettere in esclusiva il match tra i giuliani e i giallorossi sarà infatti Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre).

Il match tra Triestina e Roma sarà disponibile anche in diretta streaming su Sportitalia (sul sito ufficiale, sull'app mobile e Amazon firestick) e su Roma TV+, visibile sul sito ufficiale della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA-ROMA