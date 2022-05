Triestina-Pro Patria dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TRIESTINA-PRO PATRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Triestina-Pro Patria

Data: 4 maggio 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports e OneFootball

Triestina e Pro Patria cercano l'accesso al primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2021/2022. La squadra giuliana e quella lombarda si danno battaglia, in gara unica, per avanzare nell'intricatissimo percorso che porterà alla quarta promozione in Serie B dopo quelle di Bari, Modena e Sudtirol.

La Triestina si è qualificata direttamente al secondo turno dei playoff suddivisi per girone, grazie al quinto posto conquistato nel gruppo B della Serie C. La Pro Patria, invece, è arrivata a questo punto dopo aver battuto per 2-0 il Lecco in trasferta nel primo turno.

Alla Triestina, meglio classificata nella stagione regolare rispetto alla Pro Patria, basterà anche un semplice pareggio per approdare al primo turno nazionale dei playoff. I lombardi saranno invece costretti a vincere per non essere precocemente eliminati.

Qui troverete tutte le informazioni su Triestina-Pro Patria: dalla diretta tv alla diretta streaming passando per le formazioni.

ORARIO TRIESTINA-PRO PATRIA

Triestina-Pro Patria, match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C, andrà in scena mercoledì 4 maggio 2022 a partire dalle ore 20.30. Il match si giocherà allo stadio Nereo Rocco di Trieste, visto che i giuliani si sono posizionati sopra i lombardi nella classifica della regular season.

DOVE VEDERE TRIESTINA-PRO PATRIA IN TV

Triestina-Pro Patria sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Eleven Sports, che anche quest'anno detiene i diritti dei playoff di Serie C. Il match sarà visibile per gli abbonati scaricando l'app su una smart tv, oppure con dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Rai Sport, né tantomeno su Sky Sport.

TRIESTINA-PRO PATRIA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile vedere Triestina-Pro Patria anche in diretta streaming, ancora una volta su Eleven Sports e ancora una volta mediante un abbonamento: l'app della piattaforma è infatti scaricabile su tutti i dispositivi mobili.

Sempre in diretta streaming, acquistando l'evento in pay-per-view, Triestina-Pro Patria sarà visibile anche su OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA-PRO PATRIA

TRIESTINA (4-3-3): Miguel Angel; Rapisarda, Volta, Ligi, Galazzi; Calvano, Crimi, Procaccio; St. Clair, Trotta, Sarno. All. Bucchi

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Sportelli, Saporetti, Vezzoni; Pierozzi, Boffelli, Nicco, Galli, Bertoni; Parker, Stanzani. All. Sala