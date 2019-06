Triestina-Pisa dove vederla: Rai, Sportitalia o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Triestina e Pisa faccia a faccia, nel ritorno della finale play-off di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Triestina e Pisa arrivano allo scontro decisivo, che varrà la Serie B per una delle due squadre, dopo un lungo cammino composto dalla stagione regolamentare e dai play-off di Serie C. Dopo il pareggio per due a due ottenuto nella gara d'andata, tutto è ancora aperto completamente per il discorso qualificazione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Allo stadio Nereo Rocco di Trieste si deciderà tutto, partendo da zero. A qualificarsi sarà la squadra con la miglior differenza reti in entrambe le partite, mentre, in caso di parità, si disputeranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Non conta quindi il posizionamento in classifica.

In questa pagina tutte le informazioni su Triestina-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TRIESTINA-PISA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Triestina-Pisa DATA 9 giugno 2019, 18.30 DOVE Stadio Nereo Rocco, Trieste ARBITRO Simone Sozza TV Eleven Sport/Rai STREAMING Eleven Sports/Rai

ORARIO TRIESTINA-PISA

Il ritorno della finale playoff di Serie C tra Pisa e Triestina si giocherà domenica 9 giugno, con il calcio d'inizio alle ore 18.30. Lo stadio è il Nereo Rocco di Trieste.

In la partita sarà trasmessa dalla Rai in chiaro, sul canale Rai Sport + HD, nella posizione 57 del digitale terrestre. Eleven Sports, invece, si occuperà solo della diretta della partita.

Come detto, su Eleven Sports la partita potrà essere vista in diretta streaming sul sito della piattaforma oppure scaricando l'applicazione su tablet e smartphone. Anche su RaiPlay potrà essere vista Triestina-Pisa in streaming.

TRIESTINA-PISA IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal seguiremo la partita con la nostra classica diretta testuale, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. La diretta inizierà fin dalla mattina di domenica, in modo da seguire tutto il percorso fino al calcio d'inizio.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Mensah, Maracchi, Coletti, Procaccio; Granoche, Costantino.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Liotti; Verna, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Marconi, Masucci.