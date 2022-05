Triestina-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TRIESTINA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Triestina-Palermo

Triestina-Palermo Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: da definire

da definire Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

I playoff di Serie C sono giunti alla fase Playoff Nazionale, a quella cioè alla quale prendono parte le sei squadre provenienti dai playoff dei gironi, le terze classificate nel corso della regular season, più la migliore quarta.

Tra le compagini che si affronteranno in doppia sfida nel primo turno ci sono anche Triestina e Palermo. E’ questo infatti uno degli accoppiamenti definiti dal sorteggio che si è tenuto giovedì mattina presso la sede della Lega Pro.

Gli Alabardati si sono guadagnati l’accesso al Playoff Nazionale dopo essersi piazzati al quinto posto nel Girone A. Successivamente hanno eliminato la Pro Patria, imponendosi per 2-1 grazie ad una doppietta di Gomez.

Più breve il percorso dei Rosanero che, in virtù del terzo posto conseguito in regular season nel Girone C, si sono guadagnati l’accesso automatico a questa fase dei playoff.

La compagine siciliana, si presenta dunque a questo doppio confronto forte dello status di testa di serie. Si tratta di un vantaggio importante che le consente non solo di giocare la seconda gara in casa, ma soprattutto di assicurarsi il passaggio del turno in caso di parità dopo i 180’.

Da ricordare che il regolamento non prevede supplementari e calci di rigore in caso di persistente parità complessiva al termine della seconda sfida.

In questa pagina tutte le informazioni su Triestina-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO TRIESTINA-PALERMO

Il match di andata tra Triestina e Palermo nel primo turno del Playoff Nazionale, si giocherà domenica 8 maggio 2022 allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste. Deve essere ancora stabilito l’orario del calcio d’inizio.

DOVE VEDERE TRIESTINA-PALERMO IN TV

Sarà Eleven Sports a trasmettere il match del ‘Nereo Rocco’. Triestina-Palermo sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibile con l’app della piattaforma, o in alternativa su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

TRIESTINA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Coloro che sono abbonati a Eleven Sports avranno la possibilità di seguire Triestina-Palermo anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e notebook.

Nel primo caso, basterà collegarsi attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, loggarsi e scegliere l’evento.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA-PALERMO

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi; St. Clair, Visentin, Crimi, Lopez; Trotta, Procaccio; Gomez.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.