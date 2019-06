Triestina-Feralpisalò dove vederla: Eleven Sports, Sportitalia o Rai? Canale tv e diretta streaming

Triestina-Feralpisalò vale il 2° turno della fase nazionale playoff di Serie C: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Triestina ospita la Feralpisalò nella gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si parte dall'1-1 dell'andata, con la squadra allenata da Massimo Pavanel che quest'oggi potrà però contare sulla spinta dello Stadio Nereo Rocco.

Forti del proprio status di 'testa di serie', alla Triestina basta un pareggio per passare al turno successivo. In campionato gli alabardati hanno infatti chiuso al secondo posto in classifica nel gruppo B, potendo così partire da una situazione di vantaggio rispetto alla Feralpisalò, quarta.

I gardesani saranno invece costretti a vincere per proseguire il proprio cammino in questi playoff, con gli uomini di Damiano Zenoni che già nella gara d'andata hanno dimostrato di saper reagire agli attacchi della Triestina. Quattro giorni fa al Lino Turina è stato Maiorino a pareggiare l'iniziale vantaggio siglato da Granoche, il quale ha fallito anche un calcio di rigore.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Triestina-Feralpisalò: dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

TRIESTINA-FERALPISALO': DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Triestina-Feralpisalò DATA 2 giugno 2019, 20.30 DOVE Stadio Nereo Rocco ARBITRO Matteo Marchetti (Ostia Lido) TV - STREAMING Eleven Sports

ORARIO TRIESTINA-FERALPISALO'

Triestina-Feralpisalò si gioca domenica 2 giugno 2019 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. La gara, arbitrata da Matteo Marchetti della Sezione AIA di Ostia Lido ( ), avrà il suo calcio d'inizio alle ore 20.30.

Triestina-Feralpisalò non sarà trasmessa in chiaro in . Non è prevista infatti nessuna diretta su Sportitalia o Rai nemmeno in differita. Tutti gli appassionati dovranno quindi affidarsi alla piattaforma Eleven Sports per seguire la gara in diretta.

La diretta di Triestina-Feralpisalò andrà in onda su Eleven Sports, come tutte le altre partite dei playoff e della stagione di Serie C. Sarà possibile acquistare il singolo evento o l'intero pacchetto dedicato ai playoff e ogni abbonato potrà seguire la gara sia su pc, smartphone e tablet attraverso il sito e l'app ufficiale di Eleven Sports

IN DIRETTA SU GOAL

Chi non possiede un abbonamento a Eleven Sports potrà seguire Triestina-Feralpisalò su Goal grazie a una diretta testuale che permetterà di restare costantemente aggiornati con quanto accade al Nereo Rocco di Trieste. Dal calcio d'inizio al triplice fischio non sarà possibile perdersi nemmeno un minuto restando in nostra compagnia.

La Triestina dovrebbe scendere in campo con solido 4-4-2. Offredi tra i pali, con Frascatore e Formiconi nel ruolo di terzini e il rientro di Lambrughi al fianco di Codromaz al centro. Dovrebbe invece tornare a centrocampo Coletti, al fianco di Maracchi. Sugli esterni spazio a Procaccio e Petrella. Tandem d'attacco formato nuovamente dalla coppia Granoche-Costantino. Indisponibile Matosevic.

La Feralpisalò dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3. In porta Livieri, con Tantardini e Contessa sulle fasce e Legati spostato al centro al fianco di Giani, vista l'assenza per squalifica di Marchi. Zenoni dovrebbe poi confermare lo stesso centrocampo della gara d'andata, puntando nuovamente su Pesce, Magnino e Scarsella. In attacco spazio a Maiorino e Vita, a sostegno di Caracciolo prima punta.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Frascatore, Codromaz, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Maracchi, Coletti, Petrella; Granoche, Costantino.

FERALPISALO’ (4-3-3): Livieri; Tantardini, Legati, Giani, Contessa; Pesce, Magnino, Scarsella; Maiorino, Caracciolo, Vita.