Il Tribunale cambia la Liga: aboliti i posticipi del lunedì sera

Il Giudice Andres Sanchez Magro ha dato ragione alla Federazione spagnola e ai tifosi delle piccole. Confermati, invece, gli anticipi del venerdì.

Niente più partite il lunedì. Il Tribunale ha dato ragione alla Federazione spagnola e ai tifosi che nelle scorse settimane erano idealmente scesi in piazza per protestare: a partire dalla stagione che sta per iniziare, in i posticipi di inizio settimana sono aboliti.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Lo ha deciso il Giudice Andres Sanchez Magro, che ha così dato ragione al presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola) Luis Rubiales, deciso ad abolire i posticipi del lunedì per tutelare i tifosi. Dopo la sentenza, quest'ultimo ha esultato sul proprio profilo personale di Twitter.

"Sono molto felice! Si realizza il desiderio delle tifoserie, il mio impegno e la posizione della RFEF".

Muy feliz! Se cumple el DESEO DE LAS AFICIONES 🏟,

mi compromiso y la posición

de la @rfef



El pasado mes dije:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con acuerdo)

Hoy el Juez dice:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con fianza de 15 M€)



GRACIAS A TODO

EL FÚTBOL ESPAÑOL

❤⚽#SomosFútbol#SomosFederación https://t.co/L8kMbDJbCL — Luis Rubiales (@LuisRubiales) August 9, 2019

Tutto era nato dalle proteste delle tifoserie di alcune piccole di Liga, le cui partite venivano spesso spostate il lunedì sera per consentire alle grandi di prepararsi per gli impegni di . La RFEF si è schierata accanto a loro e, alla fine, ha avuto ragione.

Niente più gare di lunedì, dunque. Così come accadrà anche in a partire dal 2021/22. Sono salvi invece, oltre al classico spezzatino estremo del sabato e della domenica, gli anticipi del venerdì sera, anche se tramite una cauzione che dovrà essere depositata dalla Liga: si comincia tra 7 giorni con - , gara inaugurale della nuova stagione.