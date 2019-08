Triangolare Salernitana-Bari-Reggina: dove vederlo in diretta tv e streaming

A Salerno si gioca il 'Triangolare del Centenario' per i 100 anni della Salernitana, che affronterà Bari e Reggina.

La celebra i suoi 100 anni con il 'Triangolare del Centenario', evento che coinvolgerà anche Bari e Reggina in quella che sarà una notte di calcio e di festa allo stadio Arechi.

Sarà il debutto davanti ai propri tifosi per Gian Piero Ventura, tornato in panchina dopo la mancata qualificazione ai Mondiali con la Nazionale. I granata affronteranno il Bari di De Laurentiis e la Reggina, tra le protagoniste annunciate della prossima Serie C (nel Girone C).

Il triangolare tra tre piazze importanti del sud è reso ancora più speciale dagli ottimi rapporti tra le tifoserie: i tifosi della Salernitana sono infatti gemellati sia con quelli del Bari che con quelli della Reggina.

QUANDO SI GIOCA

L'inizio del mini-torneo, è fissato alle ore 20:30 di giovedì 1 agosto. Si inizia con Bari-Reggina, poi dalla seconda partita scenderà in campo la Salernitana.

20:30 - Bari-Reggina

21:30 - Salernitana-Bari

22:30 - Salernitana-Reggina

Il triangolare è strutturato secondo tre partite da 45 minuti, con eventuali calci di rigore in caso di parità al fischio finale.

DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Il 'Triangolare del Centenario' sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. L'evento sarà disponibile in pay per view su Sky Sport Primafila al costo di 6.99 euro. Non è prevista la trasmissione in diretta dell'evento, neanche su Sky Go.