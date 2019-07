Trezeguet nei guai: sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

L'ex attaccante della Juventus, ora dirigente, sarebbe stato fermato a Torino con un tasso alcolemico oltre il limite dopo una degustazione di vini.

Guai per David Trezeguet, ex campione della ed attuale brand ambassador dei bianconeri. Il francese, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe stato fermato mercoledì notte a dalla polizia e sarebbe risultato positivo al test dell'etilometro.

Trezeguet, a bordo di un Suv in pieno centro, era in compagnia di un'altra persona: visibilmente alterato, sarebbe stato costretto a sottoporsi al test alcolemico, risultato superiore al limite consentito. Il 41enne sarebbe stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Ora rischierebbe anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, visto l'atteggiamento che a quanto pare avrebbe tenuto nei confronti delle forze dell'ordine e la lite con gli stessi.

Trezeguet non avrebbe gradito l'invito ad effettuare il test, insultando gli agenti ed evidenziando di non essere disposto a farlo.

Informato di dover pagare il massimo della sanzione in caso di rifiuto, alla fine il Campione del Mondo '98 avrebbe ceduto. Test positivo, denuncia e patente ritirata.

Secondo le prime ricostruzioni, Trezeguet sarebbe stato di rientro da Barolo, nelle Langhe, dopo una degustazione di vini.