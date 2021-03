Trezeguet diventa ds e ricorda Moggi: "Il suo modo di lavorare era interessante"

Dai goal alla scrivania, dalle lotte con i difensori alle trattative di mercato: la nuova vita di David Trezeguet in veste di direttore sportivo è appena iniziata, e la voglia di dimostrare le sue qualità in un ambito diverso dall'area di rigore è tanta.

Intervistato da 'TMW', l'ex attaccante franco-argentino si è soffermato proprio su questa nuova tappa della sua vita dopo gli anni trascorsi a rappresentare la Juventus come ambasciatore in Europa e nel mondo.

"Dopo sei anni alla Juventus come ambasciatore ho capito che il mio desiderio era quello di tornare in questo mondo nelle vesti di direttore sportivo. Spero di cominciare presto una nuova avventura. Aspetto una possibilità con tanta voglia e determinazione".

Nessun dubbio su chi sia il suo modello: Luciano Moggi ha lasciato un'impronta importante nel bagaglio di Trezeguet.

La scrivania della Juventus resta un sogno, ma la priorità spetta ad un percorso graduale che permetta il grande salto al momento opportuno.

"È la mia storia, ovvio. Ma oggi sono più interessato a fare un mio percorso dove mi daranno la possibilità. Credo molto in questa nuova opportunità. La gavetta? Si. Anche qualche allenatore se non fa la gavetta giusta può avere delle difficoltà. Uno deve imparare con calma. Però se arriva una chiamata importante come fai a dire di no?".