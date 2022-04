TRIESTINA-SÜDTIROL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Triestina-Südtirol

Triestina-Südtirol Data: 24 aprile 2022

24 aprile 2022 Orario: 14:30

14:30 Canale tv: Sky Sport (252), Eleven Sports

Sky Sport (252), Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports, OneFootball

Da anni sogna la Serie B, ma i playoff hanno sempre distrutto le speranze dei tifosi. Ora, però, il Südtirol ha un'opportunità unica. A 90 minuti dal termine della stagione di Serie C, girone A, la formazione di Javorcic ha il destino nelle proprie mani: se vince l'ultima gara della stagione, sarà promossa.

Il Padova si trova a -2 dal Südtirol in seguito ad una striscia di vittorie consecutive, fermatasi solamente con il pareggio a reti bianche nello scontro diretto. Un successo della squadra bolzanese porterebbe il club trentino direttamente in Serie B senza passare dai playoff ed indipendentemente dal risultato del team veneto.

Da canto suo la Triestina vuole ottenere i tre punti per giocare i playoff in una posizione maggiormente favorevole: per il Südtirol non ci sarà vita facile e lo spauracchio di giocare i playoff dopo una stagione continuamente al primo posto esiste. Il Padova giocherà allo stesso orario, decisa a strappare il primo posto dopo aver già conquistato ai danni dei tirolesi la Coppa Italia Serie C.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire Triestina-Südtirol e le formazioni del match.

ORARIO TRIESTINA-SÜDTIROL

La sfida tra Triestina e Südtirol si giocherà al Nereo Rocco di Trieste domenica 24 aprile 2022 alle 14:30, in contemporanea con la sfida tra Padova e Virtus Verona.

DOVE VEDERE TRIESTINA-SÜDTIROL IN TV

Triestina-Südtirol sarà visibile in diretta tv su Sky al canale 252 o in alternativa sulle moderne smart tv che hanno in memoria l'app Eleven Sports, altrimenti scaricabile sul proprio apparecchio.

TRIESTINA-SÜDTIROL IN DIRETTA STREAMING

La sfida decisiva tra Trestina e Südtirol sarà disponibile in diretta streaming sull'app di Eleven Sports grazie a tablet e smartphone o attraverso il sito del servizio con pc e notebook. L'alternativa è seguire la gara su Sky Go su cellulare, tablet e computer scaricando l'applicazione. Infine, il match è disponibile anche su OneFootball in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA-SÜDTIROL

TRIESTINA (3-5-2): Offredi; Rapisarda, Ligi, Lopez; St Clair, Calvano, Crimi, Galazzi, Iotti; Sarno, Trotta

SÜDTIROL (4-3-1-2): Meli; De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, H'Maidat, Moscati; Casiraghi; Galuppini, Fischnaller