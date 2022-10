Tre vittorie e zero goal subiti: è il Brugge la grande sorpresa della Champions League

In quarta urna in sede di sorteggio, il Brugge è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

La strada che conduce dalla quarta fascia alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League non è certamente la più breve e priva di ostacoli, ma il Brugge la sta percorrendo a tutta velocità e costantemente sulla corsia di sorpasso, quasi fosse un lungo rettilineo.

La compagine belga guidata da Carl Hoefkens è certamente la più bella novità sin qui proposta dall’edizione 2022/2023 della massima competizione europea. Inserita in un Gruppo sulla carta proibitivo, quello B insieme ad Porto, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, ha sin qui superato ogni esame con il massimo dei voti.

Ha esordito nel torneo imponendosi in casa contro il Leverkusen per 1-0 e poi ha proseguito il suo cammino spazzando via il Porto in Portogallo con un clamoroso 0-4, prima di regolare l’Atletico Madrid con un 2-0 al ‘Jan Breydel Stadion’.

Un percorso netto che si traduce ovviamente in nove punti ottenuti (unica squadra a punteggio pieno insieme a Napoli e Bayern) e sei lunghezze di vantaggio su tutte le altre inseguitrici che sono ferme a quota tre.

Risultati straordinari figli di una buona prolificità offensiva (sette i goal segnati) e soprattutto di un’eccellente tenuta difensiva (nessuna rete subita). Un qualcosa di tutt’altro che scontato per una squadra che nel corso dell’estate ha perso il suo giocatore di maggior talento (De Ketelaere che è passato al Milan), oltre che uno dei suoi perni di difesa (Nsoki che si è trasferito all’Hoffenheim) e che non ha potuto contare nelle prime due uscite, causa infortunio, sulla stella Noa Lang.

L’approdo alla fase ad eliminazione diretta del torneo è ormai ad un solo passo: i campioni del Belgio hanno già dimostrato di poter essere molto più di una semplice mina vagante.