Tre titoli di squadra e tre da goleador in stagione: Messi può essere il primo

A maggio Messi potrebbe essere campione di tutto, superando sè stesso e Cristiano Ronaldo: Champions e Coppa del Re devisive.

A meno di una cataclismatica gara di ritorno, e di una dunque eliminazione del , Lionel Messi vincerà nuovamente il Pallone d'Oro. Troppo grandi i risultati raggiunti in questa stagione da parte dell'argentino per vedere altre possibilità all'orizzonte. Cristiano Ronaldo eliminato dalla Champions, Salah e Van Dijk spezzati al Camp Nou. Strada spianata. E non solo.

Sì, perchè a quasi 32 anni, sembra assurdo da dire, Leo Messi potrebbe chiudere la stagione come non mai. Segnando l'annata più importante di una carriera con pochissimi eguali nell'ultimo secolo. Non c'è bisogno di affermare quanto la Pulce sia il calcio, ma stavolta si è reso onnipotente.

Campione della con il titolo di capocannoniere in tasca, al quale seguirà anche la Scarpa d'Oro come miglior marcatore europeo (Mbappè squalificato e ormai fuori dai giochi) e il premio di re dei goleador anche in . Non è finita qui, visto che ovviamente la finale europea con il Barcellona è ad un passo e i blaugrana dovranno affrontare quella di Coppa del Re contro il .

Potenzialmente, dunque, tre trofei personali e tre di squadra, in pratica sei nel giro di qualche settimana. Nessuno nella storia c'è mai riuscito, nemmeno Cristiano Ronaldo o lo stesso Messi. Entrambi hanno dovuto rinunciare a qualcosa per forza di cose, entrando comunque nella leggenda.

Oltre la leggenda, nella sfera dell'incomprensibile, Messi può vincere un altro Triplete con il suo Barcellona, e conquistare anche il Triplete dei goal. Se Cristiano Ronaldo ha voluto cambiare aria per confrontarsi con un nuovo campionato, l'argentino ha scelto di rimanere a casa per andare a raggiungere altri record, troppo spesso evidenziati come ossessionanti solamente per il lusitano, ma sicuramente essenziali anche per lui.

Sicuro di quattro titoli, tre dei quali personali e derivanti dalla caterva di goal segnata fin qui tra Liga e Champions, con il campionato già festeggiato, rimangono solo Coppa del Re - vincerebbe anche qui il titolo di capocannoniere anche qui con una doppietta in finale - e Champions a separarlo dalla gloria eterna. Già raggiunta da anni, ma non per questo sommabile a quella già ottenuta.