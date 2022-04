Tre squalificati per Udinese e Salernitana: saltano il recupero e ci saranno nella 34ª giornata

Dopo le decisioni in ultimo grado del Collegio di Garanzia del CONI, la Lega Serie A ha calendarizzato i recuperi delle sfide valide per la 20ª giornata di campionato e non disputate lo scorso 6 gennaio.

Tra le cinque partite in questione c'è anche Udinese-Salernitana, in programma mercoledì prossimo 20 aprile alle ore 18 alla 'Dacia Arena'. Un match in cui le due squadre, entrambe reduci da successi pesanti rispettivamente su Empoli e Sampdoria, vanno a caccia di punti per la salvezza.

Il nuovo calendario interessa da vicino le due squadre anche in tema squalifiche. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, alla luce delle ammonizione rimediate nell'ultimo turno, Udinese e Salernitana non avranno a disposizione proprio nella gara di recupero Nahuel Molina, Pasquale Mazzocchi e Milan Djuric.

L'argentino, diffidato e ammonito contro l'Empoli, salterà la gara contro la Salernitana ma sarà a disposizione in occasione della trasferta sul campo del Bologna del prossimo turno, mentre Djuric e Mazzocchi non ci saranno contro i friulani ma saranno nuovamente disponibili per Nicola già nel match casalingo contro la Fiorentina.

Una buona notizia in ottica fantacalcio, con Molina, Djuric e Mazzocchi che sconteranno la squalifica nel match di mercoledì e ci saranno regolarmente nella prossima giornata di campionato, la 34ª del campionato di Serie A 2021/2022.