Tre rigori in mezzora: Frappart record in Real Madrid-Celtic

La direttrice di gara ha assegnato due rigori al Real Madrid, entrambi per falli di mano. Dunque quello per il Celtic, parato da Courtois.

Stéphanie Frappart implacabile nel primo tempo di Real Madrid-Celtic. Il match che chiude la fase a gironi per Blancos e scozzesi ha infatti visto la direttrice di gara francese assegnare ben tre rigori nei primi trenta minuti di gioco al Santiago Bernabeu.

La Frappart ha assegnato il primo penalty dopo una conclusione di Valverde finita sul braccio di Jenz. Nessun dubbio e tiro dagli undici metri di Modric, in goal per la ventesima volta su rigore a fronte di tre conclusioni sbagliate.

Il Real Madrid è riuscito a raddoppiare al minuto 21, stavolta con Rodrygo. Il centrocampista croato ha lasciato la battuta al compagno d'attacco - in assenza di Benzema - dopo un altro intervento con la mano: richiamata al VAR, la Frappart ha assegnato nuovamente il tiro dagli undici metri.

Le proteste sono avvenute soprattutto in occasione del terzo rigore, che Juranovic ha battuto al 30': Mendy blocca Abada in area Frapppart non esita. I giocatori del Real Madrid hanno chiesto spiegazioni, per un contatto secondo Rudiger e lo stesso Mendy non abbastanza influente sulla caduta dell'avversario.

Rigore confermato, ma Celtic a zero reti nel primo tempo: Courtois ha infatti respinto la conclusione di Juranovic.