Tre infortuni per il Napoli: si fermano Maksimovic, Insigne e Demme

Brutte notizie dopo l'allenamento del Napoli: problemi muscolari per Insigne e Maksimovic, trauma contusivo al ginocchio per Demme.

Brutte notizie dopo l'allenamento di venerdì mattina per Gennaro Gattuso. Sono infatti ben tre i giocatori del costretti a fermarsi a causa di qualche problema fisico accusato durante l'ultima seduta.

In particolare Nikola Maskimovic e Lorenzo Insigne hanno giocato solo il primo tempo della partitella, entrambi a causa di un risentimento muscolare. Diego Demme invece ha riportato un trauma contusivo al ginocchio.

I tre infortuni comunque non dovrebbero essere gravi e non preoccupano particolarmente, anche perchè il Napoli questo week-end resterà a riposo causa recuperi della ventiseiesima giornata di .

Maksimovic, Insigne e Demme insomma avranno almeno una settimana piena per superare i rispettivi acciacchi e presentarsi al top nel prossimo turno di campionato ma, soprattutto, in vista della decisiva trasferta di in .

Resta infine out anche il portiere Meret, alle prese con un doppio infortunio che ne mette a serio rischio la presenza nelle prossime partite del Napoli.