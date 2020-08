Trattativa per la cessione del Genoa, Preziosi: "Proposta irricevibile"

Il può passare di mano? Per ora no, anche se un approccio c'è stato. Lo ha confermato il presidente Enrico Preziosi.

I pretendenti all'acquisto sarebbero Andrea Radrizzani, proprietario del , fresco di promozione in Premier League, e Matteo Manfredi. La prima offerta è già stata formulata, ma rispedita al mittente. Anzi, ai mittenti.

Lo stesso Preziosi ne ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport', senza nascondere la propria seccatura per la prima proposta ricevuta per l'acquisto del club.

"Sono barzellette da bar, non offerte serie. Mi è stata preannunciata l’offerta e la notizia è stata subito resa pubblica, ancor prima che io potessi fare una valutazione. Ho invitato questi signori a rendere pubblica la loro offerta, così la gente può farsi un’idea. Ma ho l’impressione che non lo faranno. Così non si fa il bene del Genoa. È una proposta irricevibile".