Trasferta 'doppia' per l'Atalanta a Roma: viaggio 'esclusivo' per i non vaccinati

La gestione della pandemia di Covid-19 sul piano calcistico non riguarda solo la capienza degli stadi, ma anche la possibile presenza nelle squadre di giocatori non vaccinati. Un'eventualità che porta a determinati provvedimenti, come per qualsiasi lavoratore.

Un esempio di come gestire questa situazione lo dà l'Atalanta, impegnata nel fine settimana a Roma contro la Lazio. Secondo quanto riporta 'L'Eco di Bergamo', la società nerazzurra ha di fatto organizzato un doppio viaggio in vista del match contro la squadra di Maurizio Sarri.

I giocatori sprovvisti di Super Green Pass andranno a Roma con un mezzo destinato solo a loro. Arrivati a Roma verranno sistemati in una struttura adiacente all'albergo dove alloggia il resto della squadra, in modo che i cuochi del club possano servire facilmente le due parti della squadra.

Anche il soggiorno di sabato notte e il ritorno a Bergamo la mattina successiva saranno 'esclusivi', per quei giocatori atalantini al momento non vaccinati.

Un'organizzazione certamente non facile sul piano delle tempistiche e delle strutture scelte, con dei costi che vanno tutti a carico del club di Percassi.