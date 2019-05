Trapattoni risponde a Moreno: "La prigione non gli ha trasmesso l'umiltà"

Diciassette anni dopo, Corea- non è ancora finita. Dopo le dichiarazioni dell'ex arbitro Byron Moreno infatti adesso è arrivata la dura replica di Giovanni Trapattoni.

L'ex CT dell'Italia ha risposto su Twitter alle parole di Moreno che aveva difeso le scelte compiute durante quella partita valida per la fase a gironi dei Mondiali 2002.

Ma non solo. Trapattoni nella sua replica ha ricordato anche i problemi giudiziari di Byron Moreno che ha scontato una condanna per traffico di droga in .

Byron Moreno in una recente intervista invece ha accusato Trapattoni di scarso coraggio,

"Come voto mi darei un bell’otto. Ho chiesto di parlare con Totti e Trapattoni dopo la gara, nessuno ha voluto. Se ho danneggiato l’Italia? No, non l’ho fatto. Posso non aver visto dei rossi come quello per il fallo su Zambrotta, ma non ho danneggiato l’Italia. Non c’era rigore su Totti, non c’è stato niente di strano, le decisioni sono state chiare. Trapattoni è stato un codardo: espulso Totti, ha messo Tommasi, l’unico capace di attaccare era Del Piero. È stato un codardo come sempre”.