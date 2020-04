Trapattoni e l'emergenza Coronavirus: "Ora tutti in difesa, sogno di allenare ancora"

Giovanni Trapattoni detta la sua ricetta per vincere la partita contro il Coronavirus e spiega: "Dopo gli 80 anni è come andare ai supplementari".

Giovanni Trapattoni di partite ne ha vinte tante, prima da giocatore e poi da allenatore. Ed ora che la battaglia più importante si combatte fuori dal campo la ricetta del Trap per sconfiggere l'avversario non cambia.

Il tecnico, in una lunga intervista concessa a 'La Repubblica', punta ancora tutto sul catenaccio per battere il Coronavirus. Pronti però sempre a ripartire in contropiede.

"Dico che è il momento di stare tutti in difesa. Ci sarà tempo per uscire di nuovo dall'area di rigore. Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l' , e trovare forza da queste persone. Penso ai tanti professionisti che rischiano la vita per noi: la cassiera del supermarket, gli operatori ecologici, le forze dell'ordine, la Protezione Civile, l'Esercito, la Croce Rossa, e naturalmente i medici e gli infermieri. Sono loro, adesso, la nostra grande squadra. Ma non dimentichiamo che di quella squadra facciamo parte tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte".

Intanto il Trap passa il tanto tempo libero tra musica e videochiamate con i nipoti. In attesa che nella sua vita torni anche il calcio.

"Mi manca, farne a meno mi rattrista, perché lo sport è vita e gioia. Neppure le guerre mondiali lo avevano fermato del tutto, e questo ci fa riflettere sulla gravità del problema. Il calcio è lo strumento più semplice e potente per unire i giovani di tutto il mondo, va oltre ogni confine e ogni ideologia, va anche più in là della politica. Ci servirà per ricominciare, speriamo migliori".

Tanto che nei sogni di Trapattoni, nonostante gli 81 anni compiuti un mese fa, c'è il ritorno in panchina.