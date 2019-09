Trapani-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Trapani sfida la Salernitana nel posticipo domenicale della 4ª giornata di B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il Trapani di Francesco Baldini, neopromosso in Serie B, ospita la di Gian Piero Ventura nel posticipo domenicale della 4ª giornata del campionato di Serie B. I siciliani hanno avuto un avvio di stagione molto difficile, con 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 gare del campionato e l'ultimo posto in classifica a quota 0 punti assieme al .

Altalenante invece il rendimento dei campani, che dopo 2 vittorie sono caduti in casa nell'ultimo turno nel derby con il e con 6 punti si trovano in 6ª posizione. Fra i padroni di casa l'unico goal finora realizzato porta la firma dell'ala Daniele Ferretti, mentre nella squadra di Ventura l'attaccante Lamine Jallow è il miglior marcatore con 2 reti realizzate.

Nei 4 precedenti in Serie B il Trapani conduce a livello statistico con 2 vittorie, 1 pareggio e un successo della Salernitana. Il tecnico dei siciliani si gioca tanto in questa partita, in quanto nel caso in cui non dovesse arrivare un risultato positivo la società potrebbe prendere la decisione di cambiare guida tecnico della squadra. Fra i campani, invece, nei giorni scorsi Emanuele Calaiò si è ritirato dal calcio giocato. In questa pagina tutte le informazioni su Trapani-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TRAPANI-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Trapani-Salernitana

Trapani-Salernitana Data: 21 settembre 2019

21 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO TRAPANI-SALERNITANA

Il posticipo Trapani-Salernitana si disputerà la sera di domenica 22 settembre 2019 alle ore 21.00 nella cornice del Polisportivo Provinciale di Trapani. Il confronto, che sarà diretto dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, sarà il 5° fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Trapani-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile anche in tv. Gli abbonati alla piattaforma e a Sky troveranno la app disponibile sul decoder Sky Q, per tutti gli altri basterà dotarsi di un moderno televisore smart oppure collegare al proprio una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora utilizzare un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della partita sarà curata da Edoardo Testoni, con il supporto del commento tecnico di Simone Tiribocchi. Al termine del match l'evento integrale e i suoi highlights saranno disponibili on demand per tutti gli utenti DAZN.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire la partita Trapani-Salernitana in diretta streaming sul proprio personal computer o su tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre per godersi la partita su dispositivi mobili iOS e Android sarà sufficiente scaricare l'apposita app e in seguito avviarla e selezionare l'evento fra quelli presenti in palinsesto.

Francesco Baldini dovrebbe giocarsi la partita con il 4-3-3. Nel tridente offensivo la punta centrale sarà Pettinari, con Scaglia e Jakimovski esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo la regia sarà affidata al francese Taugourdeau, mentre Aloi e Moscati agiranno con probabilità da mezzali. Fra i pali ci sarà Dini, davanti a lui una linea a quattro con Fornasier e Scognamillo centrali e Fornasier e Cauz terzini.

Ventura punterà ancora sul 3-5-2. Davanti l'ex cagliaritano Giannetti dovrebbe essere il prescelto per fare il partner di Jallow, con Djuric pronto a subentrare a partita in corso. In mediana Di Tacchio agirà da playmaker, e uno fra Odjer (favorito su Akpa Akpro) e Firenze giocheranno da mezzali. Dietro Karo, Migliorini e Jaroszynski comporranno la difesa a tre davanti all'estremo difensore Micai.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Luperini, Fornasier, Scognamillo, Cauz; Aloi, Taugourdeau, Moscati; Scaglia, Pettinari, Jakimovski.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Jallow, Giannetti.