Trapani-Piacenza, paura per Bertoncini: si scontra con Corradi e va in ospedale

Bertoncini e Corradi, i due compagni del Piacenza, hanno dato vita a un violentissimo scontro aereo: il primo è stato portato via in ambulanza.

Attimi di paura nel secondo tempo della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Trapani e Piacenza: i giocatori ospiti Bertoncini e Corradi hanno dato vita a uno scontro aereo violentissimo, con il primo che è stato portato via in ambulanza e il secondo che è rimasto in campo, ma con una vistosa fasciatura in testa.

A breve il servizio completo