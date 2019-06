Trapani-Piacenza dove vederla: Eleven Sports, Sportitalia o Rai? Canale tv e diretta streaming

Trapani e Piacenza si giocano la promozione nel ritorno della finale dei playoff di Serie C: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Trapani o Piacenza in B. Siciliani e biancorossi si contendono l'ultima promozione, sfidandosi nel ritorno della Final Four dei Playoff di Serie C: si riparte dallo 0-0 maturato al 'Garilli', chi la spunterà farà compagnia al Pisa.

La sfida d'andata, giocata a Piacenza sette giorni fa, ha lasciato gli scenari in perfetto equilibrio: il Trapani, dal canto suo, ora potrà sfruttare il fattore campo per provare ad avere la meglio sugli emiliani e tornare in Serie B.

Nel caso in cui al termine di Trapani-Piacenza il punteggio totale dovesse essere ancora in parità, per stabilire chi sarà la seconda vincitrice dei playoff di Serie C si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Tutto su Trapani-Piacenza: dalle notizie sulle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

TRAPANI-PIACENZA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Trapani-Piacenza DATA 15 giugno 2019, ore 20:30 DOVE Stadio 'Polisportivo Provinciale', Trapani ARBITRO Giovanni Ayroldi TV Eleven Sports, Rai Sport STREAMING Eleven Sports, RaiPlay

ORARIO TRAPANI-PIACENZA

La gara tra Trapani e Piacenza si gioca sabato 15 giugno 2019 allo stadio 'Polisportivo Provinciale' di Trapani: calcio d'inizio previsto alle ore 20:30.

Trapani-Piacenza, finale di ritorno dei playoff di Serie C, verrà trasmessa in diretta in chiaro dalla RAI su RaiSport e RaiSport + HD.

Il match tra Trapani e Piacenza, inoltre, sarà visibile in diretta su Eleven Sports - piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C - sottoscrivendo un abbonamento al sito o acquistando il singolo evento (scaricare l'app di Eleven Sports su PC, smartphone e tablet), nonchè su RaiPlay.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire la finalissima Trapani-Piacenza minuto per minuto: vi condurremo al calcio d'inizio con curiosità e notizie sulle formazioni, fino a raccontarvi in diretta i momenti salienti della partita.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Taugordeau, Da Silva, Ramos; Aloi, Toscano, Corapi; Ferretti, Nzola, Tulli. All. Italiano.

PIACENZA (3-5-2): Fumagalli; Bertoncini, Della Latta, Pergreffi; Di Molfetta, Nicco, Marotta, Corradi, Barlocco; Sestu, Ferrari. All. Franzini.