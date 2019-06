Trapani-Piacenza 2-0: Nzola e Taugourdeau, i granata tornano in Serie B

Il Trapani supera 2-0 il Piacenza al Provinciale e vincendo i playoff conquista la promozione in Serie B dopo 2 anni: di Nzola e Taugourdeau i goal.

Il Trapani di Vincenzo Italiano conquista la promozione in Serie B dopo 2 anni superando 2-0 il Piacenza al Provinciale nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, dopo che la gara di andata si era conclusa sullo 0-0.

Primo tempo dai toni agonistici molto elevati, caratterizzato da tanti contrasti e interventi al limite della regolarità. I siciliani però hanno il merito di crederci di più e al 21' trovano il vantaggio con il francese Nzola, bravo a vincere un contrasto al limite dell'area e a girarsi rapidamente, con una conclusione vincente che non lascia scampo al portiere del Piacenza.

Grande agonismo anche nella ripresa e poche occasioni per le due squadre. Al 68' però il gioco viene fermato per un terribile scontro testa contro testa fra due giocatori del Piacenza, Bertoncini e Corrado. Il primo viene portato in ambulanza in ospedale per accertamenti, il secondo può riprendere la partita con una vistosa fasciatura sulla testa.

Nel finale è il francese Taugourdeau a trovare la deviazione vincente su calcio d'angolo, legittimando ulteriormente il successo dei siciliani e fissando il punteggio sul 2-0. Al fischio finale il Trapani fa festa, assieme al Pisa fa il suo ritorno in Serie B attraverso i playoff.