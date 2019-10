Trapani-Juve Stabia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Trapani ospita la Juve Stabia nella sfida salvezza del 7° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Trapani di Francesco Baldini ospita la Stabia di Fabio Caserta nello scontro salvezza in programma per la 7ª giornata di Serie B. Di fronte 2 matricole del campionato cadetto: i siciliani sono sedicesimi con 4 punti e un cammino di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, i campani si trovano in fondo alla classifica con un solo punto conquistato, frutto di un pareggio e 5 sconfitte.

Negli unici 2 precedenti fra le due squadre nel torneo cadetto il Trapani ha ottenuto 2 vittorie. I granata sono reduci da un pareggio interno con la e da una vittoria in trasferta contro lo , i gialloblù vengono invece da 3 sconfitte consecutive.

Stefano Pettinari è il miglior marcatore del Trapani con 2 goal segnati, stesso bottino di Karamoko Cissé, giocatore più prolifico e unico andato a segno per la Juve Stabia, che salterà la sfida per squalifica. In questa pagina tutte le informazioni su Trapani-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Data: 5 ottobre 2019

ORARIO TRAPANI-JUVE STABIA

Trapani-Juve Stabia si disputerà il pomeriggio di sabato 5 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 3° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La partita Trapani-Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per i clienti DAZN abbonati a Sky sarà possibile vedere in tv la partita anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Federico Zanon.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida salvezza Trapani-Juve Stabia in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Al termine del match DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Francesco Baldini si affiderà al 4-3-3 e dovrebbe confermare lo stesso 11 che ha superato lo Spezia al Picco. In attacco sarà confermato il tridente composto da Pettinari nel ruolo di centravanti e da Nzola e Moscati come esterni offensivi. A centrocampo il francese Taugourdeau agirà da playmaker, con il supporto delle due mezzali Luperini e Aloi. A difendere la porta sarà Carnesecchi, davanti a lui giocherà una linea a quattro composta dai terzini Del Prete e Jakimovski e dai due centrali Scognamillo e Pagliarulo.

Modulo speculare per Caserta, che dovrà rinunciare a due pedine importanti come il capitano Mastalli a centrocampo per infortunio e al bomber Karamoko Cissé in attacco, squalificato dopo l'espulsione rimediata con il per somma di ammonizioni. Fra i pali ci sarà Russo, mentre la difesa è praticamente scolpita con Vitiello e Germoni esterni bassi e il danese Troest a comporre con l'italo-brasiliano Mezavilla la coppia centrale. A centrocampo Calvano sarà il playmaker, accanto a lui Calò e Carlini agiranno da mezzali. Nel tridente d'attacco, infine, Canotto sarà il centravanti con il sostegno delle due ali, Elia e Alessandro Rossi.

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo, Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Aloi; Nzola, Pettinari, Moscati.

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Vitiello, Troest, Mezavilla, Germoni; Calò, Calvano, Carlini; Elia, Canotto, Rossi.