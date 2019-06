Trapani-Catania dove vederla: Rai, Eleven Sports o Sportitalia? Canale tv e diretta streaming

Trapani e Catania si giocano l'accesso alle finali playoff di Serie C: tutte le news su data, orario, probabili e dove vedere la partita.

Grande attesa per il derby siciliano tra Catania e Trapani con in palio un posto nelle finali playoff di Serie C.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

All'andata la partita è terminata 2-2, con il Trapani che si era portato avanti di due reti prima di venire raggiunto sul pari da una doppietta di Francesco Lodi, autore di uno straordinario goal da centrocampo.

Il Trapani ha comunque il vantaggio di essere testa di serie, dunque gli basterebbe un pareggio con qualsiasi numero di goal per passare il turno. Viceversa il Catania ha l''obbligo di vincere per potere raggiungere le finali playoff.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Trapani-Catania: dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

TRAPANI-CATANIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Trapani-Catania DATA 2 giugno 2019, 20.30 DOVE Stadio Provinciale, Trapani ARBITRO Simone Sozza TV Rai Sport STREAMING Eleven Sports

ORARIO TRAPANI-CATANIA

Trapani-Catania è in programma domenica 2 giugno 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Provinciale di Erice. In caso di parità, al termine dei 90 minuti non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore. A passare il turno sarebbe infatti il Trapani in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Non è prevista di conseguenza la regola dei goal in trasferta.

Rai Sport trasmetterà in chiaro Trapani-Catania, ma soltanto in differita alle ore 22.30. E' l'unica partita delle semifinali playoff per la quale è prevista la copertura , anche se non in diretta. Per vedere Rai Sport sintonizzatevi sul canale 57 (HD) o 58 del digitale terrestre

Trapani-Catania sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, così come il resto delle partite dei playoff di Serie C. Per vedere la partita è necessario un abbonamento o in alternativa è possibile acquistare il singolo evento al costo di 3,90 euro. Il servizio è disponibile sul sito ufficiale di Eleven Sports da pc o scaricando l'app su tablet e smarphone. Per quanto riguarda invece la differita, è possibile seguirla in streaming gratuitamente su Rai Play.

TRAPANI-CATANIA IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal vi racconteremo tutte le emozioni di Trapani-Catania tramite la nostra diretta testuale. Sarete aggiornati sulle probabili e sulle formazioni ufficiali prima della diretta minuto per minuto. Oltre a Trapani-Catania, su Goal potrete seguire anche tutte le altre partite dei playoff tramite il nostro live blog.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Mulè, Franco; Aloi, Taugourdeau, Corapi; Tulli, Nzola, Ferretti. Allenatore: Italiano

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Rizzo, Lodi, Biagianti; Sarno; Di Piazza, Curiale. Allenatore: Sottil