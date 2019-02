Tragedia Sala, l'allenatore del Cardiff rivela: "Nessuno vuole venire al suo posto"

Neil Warnock rivela le difficoltà del Cardiff sul calciomercato dopo la scomparsa di Sala: "Due attaccanti hanno rifiutato il trasferimento".

La tragedia di Emiliano Sala, scomparso lo scorso 21 gennaio mentre era in volo su un piper tra Nantes e il Galles, ha sconvolto anche il calciomercato del Cardiff.

Il club inglese infatti aveva appena acquistato l'attaccante dal Nantes e contava molto su di lui per centrare la salvezza, ma quanto accaduto ha ovviamente cambiato i piani.

Ad ammetterlo, come riporta 'Globoesporte', è il tecnico Neil Warnock che rivela come nessuno abbia voluto trasferirsi al Cardiff per sostituire Sala.

"Uno o due attaccanti con i quali eravamo in contatto non sono voluti venire in queste circostanze. Era una situazione molto difficile".

Sala era stato acquistato dal Nantes per 17 milioni di euro e stava volando proprio verso Cardiff quando il suo aereo è scomparso sopra la Manica.

Il Cardiff attualmente è terzultimo in Premier League con 22 punti dopo 25 partite ma nell'ultima giornata ha battuto il Bournemouth per 2-0.