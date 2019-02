Tragedia Sala, il Nantes chiede i soldi del cartellino al Cardiff: minacciate azioni legali

Il Nantes avrebbe avanzato la richiesta di pagamento al Cardiff per la cessione dello sfortunato Emiliano Sala. La cifra è di 15 milioni di sterline.

Mentre il corpo del povero Emiliano Sala non è stato ancora recuperato, tra Nantes e Cardiff potrebbe scatenarsi una battaglia legale sul suo trasferimento.

Al momento della sparizione infatti l'attaccante era stato appena ceduto dal Nantes al Cardiff e ora il club francese pretende il pagamento del cartellino di Sala.

Secondo la 'BBC' il Nantes avrebbe addirittura già avanzato la richiesta al Cardiff e minacciato azioni legali se il club gallese non verserà regolarmente la prima parte dei 15 milioni di sterline pattuiti per l'acquisto dell'attaccante.

Il Cardiff sarebbe rimasto sorpreso e al momento ha bloccato il pagamento in attesa di avere un quadro più completo della situazione.

Inoltre gli inglesi vorrebbero aspettare la fine delle ricerche di Sala e di ottenere la documentazione necessaria per capire come muoversi in un caso senza precedenti.

L'aereo su cui viaggiava Emiliano Sala era scomparso sopra La Manica nella notte tra il 21 e il 22 gennaio ed è stato individuato solo pochi giorni fa dopo lunghe ricerche.

Attualmente però il velivolo, al bordo del quale oltre a Sala c'era anche il pilota, non è stato ancora recuperato a causa della cattive condizioni meteo nella zona.

Sala peraltro era stato il colpo più costoso nella storia del Cardiff che prima non aveva mai speso tanto per l'acquisto di un giocatore.