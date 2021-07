Tragedia nell'Ajax, Noah Gesser è morto in un incidente: il giovane talento aveva 16 anni

Giornata triste per l'Ajax e per il calcio olandese: a soli 16 anni un incidente stradale si è portato via Noah Gesser, grande talento del vivaio.

È un risveglio triste per l'Ajax e per il calcio olandese: a soli 16 anni, in un incidente stradale, ha perso infatti la vita Noah Gesser, giovane attaccante del vivaio dei Lancieri. A darne la notizia è stato il club di Amsterdam attraverso i propri canali social ufficiali.

"L'Ajax è profondamente commosso dalla tragica morte del giovane giocatore Noah Gesser. - si legge nella nota - I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e ai parenti".

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Gresser stava viaggiando in auto con suo fratello, quando la loro vettura è stata travolta da un furgone nella notte tra venerdì e sabato. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e bisognerà attendere i rilievi della polizia per capirne di più.

Sia il giocatore dell'Ajax, che lo aveva tesserato nel 2018 prelevandolo dal club amatoriale dell'Alphense Boys, sia il fratello, non sono riusciti a sopravvivere al violento urto. Papà olandese, originario del Suriname, e mamma indonesiana, nata a Java, Gresser era stato di recente contattato dal Ct. dell'Indonesia Under 19, che voleva convincerlo a scegliere la nazionalità indonesiana per disputare la Coppa d'Asia di categoria.

Inizialmente Gresser si era alternato nei ruoli di terzino e centrocampista, prima che i tecnici notassero in lui qualità da grande attaccante. Il suo idolo era Robert Lewandowski. Nell'Ajax dopo aver inizialmente stentato, anche a causa di un infortunio, è poi esploso in tutto il suo potenziale. I Lancieri credevano in lui, e si trovano ora a piangere per la sua improvvisa e dolorosa scomparsa.