Tragedia nella notte europea della Juve: un tifoso muore sugli spalti allo Stadium

L'uomo, un 78enne molto conosciuto nella zona di Desenzano del Garda, ha avuto un malore durante la partita tra Juventus e Siviglia.

Nella notte europea della Juventus, che ha ripreso il Siviglia all'ultima azione grazie al goal di Federico Gatti, c'è stato un brutto avvenimento.

Sugli spalti dello Stadium infatti, durante la partita, un tifoso bianconero di 78 anni ha perso la vita dopo un malore.

A nulla sono serviti i soccorsi: l'uomo ha perso la vita tragicamente, mentre stava sostenendo la squadra per cui tifava.

Giuliano Visconti, questo il nome dell'uomo deceduto allo Stadium, era molto conosciuto nell'area del basso Garda, soprattutto a Desenzano: ex assessore ai lavori pubblici ed ex presidente del consorzio per la tutela delle acque Garda Uno, ma il suo studio è stato importante perché ha curato alcuni dei progetti di costruzione più importanti dell'area, compresa la riqualificazione del lungolago.

Visconti lascia la moglie e tre figli, che sono stati sconvolti dalla notizia, arrivata dal nulla, della morte del loro amato, colpito da un malore durante Juventus-Siviglia.