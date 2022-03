Un pomeriggio tragico nella storia della Liga MX, massima serie messicana. Nella partita tra Queretaro e Atlas, le due tifoserie hanno dato vita ad una rissa sugli spalti dello stadio Corregidora.

Intorno al 60esimo, con gli ospiti in vantaggio di un goal, gli animi sulle tribune hanno iniziato a surriscaldarsi per poi sfociare in violenza.

Le autorità hanno aperto i cancelli che separano il campo dagli spalti per permettere alle famiglie di entrare e mettersi al sicuro dalla rissa, ma le due fazioni hanno presto trasferito la lotta anche in campo.

Sui social network circolano immagini di aggressioni a colpi di bastoni, sedie e anche armi da taglio. Ma la vera tragedia è che nel corso degli scontri avrebbero perso la vita oltre 15 persone.

Il condizionale in questo caso è d'obbligo, non essendo stata rilasciata dalle autorità alcuna comunicazione ufficiale riguardo al numero effettivo di vittime.

In serata la Liga MX ha annunciato la sospensione delle gare previste per il 6 marzo. Le partite in programma erano Pumas-Mazatlan e Pachuca-Tigres.