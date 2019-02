Tragedia Flamengo, dopo quattro giorni si sveglia uno dei ragazzi feriti

Ustionato sul 30% del corpo, Jhonata Ventura si è svegliato. Un altro ragazzo ha lasciato l'ospedale, mentre il terzo è ancora sotto osservazione.

Dopo tanto dolore, finalmente una buona notizia in casa Flamengo. Si trovava insieme a tanti amici e giovani colleghi, ma a differenza di alcuni sfortunati ragazzi, Jhonata Ventura è sopravvissuto. Adolescente in forza alle giovanili del Flamengo, il 15enne si è svegliato nella giornata odierna.

Ricoverato dopo l'incendo dell'Urubu, che ha scosso il mondo calcistico e non, Ventura ha riportato ustioni nel 30% del suo corpo, ma a quattro giorni dal terribile evento si è risvegliato in ospedale per la prima volta. Senza sedativi, il giovane calciatore risponde ai comandi basiliari in questi casi. Ed è stato riscontrato il miglioramento di alcune lesioni.

Jhonata Ventura è ricoverato presso il Centro di terapia intensiva dell'ospedale Queimaduras do Hospital Pedro II, a Santa Cruz, nella zona ovest di Rio de Janeiro. La stessa struttura ha pubblicato il rapporto:

"Il paziente Jhonata Cruz Ventura è attualmente senza sedazione, sveglio e partecipa a semplici comandi all'esame clinico. Presenta un miglioramento evolutivo dei parametri ventilatori e stabilità emodinamica. È stato sottoposto ad un altro bagno per le ustioni più profonde, mostrando il miglioramento di alcune lesioni".

Oltre a Jhonata, Francisco Dyogo è un altro dei tre ragazzi feriti ricoverati in ospedale ad aver mostrato miglioramenti negli ultimi giorni. Il giovane calciatore scente ancora dolore quando respira, ed è ancora sotto stretta osservazione. Ma ci sono comunque possibilità di miglioramento nel breve periodo.



Nella giornata di lunedì Francisco è stato visitato da molti giocatori professionisti del Flamengo, come Vicky, Henry Oro, Diego, Diego Alves, Rodinei, Rene, e César Berrio.



Il primo dei feriti a lasciare l'ospedale è stato Cauan Emanuel, dimesso lunedì 11. Dopo lo shock dei dieci ragazzi scomparsi, un po' di notizie positive dal mondo Flamengo. Dal mondo calcistico e dei ragazzi vittima di una sorte avversa.