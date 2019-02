Tragedia Emiliano Sala, recuperato un corpo dall'aereo: non è stato identificato

Proprio mentre il Nantes reclama la prima rata del pagamento per il trasferimento di Emiliano Sala al Cardiff arrivano importanti novità sul fronte delle indagini.

Le autorità hanno infatti annunciato il recupero di un corpo dal piper caduto nella notte tra il 21 e il 22 gennaio che trasportava l'attaccante argentino e il pilota. Al momento però il cadavere non è stato ancora identificato.

A body has been recovered from the wreckage of the plane which crashed with Cardiff striker Emiliano Sala and pilot David Ibbotson on board, the Air Accidents Investigation Branch (AAIB) has said.