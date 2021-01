Tragedia di Piazza San Carlo: condanna di 1 anno e 6 mesi per Chiara Appendino

Condanna di un anno e sei mesi a Chiara Appendino, con la sospensione condizionale della pena. Questo è quanto ha stabilito il Giudice per l'udienza preliminare in rito abbreviato, a seguito della tragedia di Piazza san Carlo del 3 giugno 2017, la sera della finale di tra e .

Le accuse mosse verso la sindaca di erano di disatro, omicidio (costò la vita a tre persone) e lesioni colposi. Le stesse mosse verso tutti gli altri imputati, per i quali è stata stabilita la stessa pena, con la condizionale.

Tra loro l'ex questore Angelo Sanna, il presidente di Turismo Torino Paolo Montagnese, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'architetto Enrico Bertoletti e Danilo Bessone, esponente di Turismo Torino.

Chiara Appendino, difesa dal legale Luigi Chiappero, si era sempre dichiarata innocente. Accolta così la tesi del procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, che, come riporta il 'Corriere della Sera', ha sostenuto che l'organizzazione dell'evento fu politico.

Attraverso un post su Facebook la sindaca ha voluto commentare la sentenza, manifestando il proprio dolore e la propria amarezza per la sentenza.

"Non ve lo nascondo, questa tragica vicenda mi ha segnato profondamente. Quei giorni e i mesi che sono seguiti, sono stati i più difficili sia del mio mandato da sindaca sia della mia sfera privata, personale. E il dolore per quanto accaduto quella notte è ancora vivo e lo porterò sempre con me.

Con la stessa sincerità vorrei aggiungere ancora una cosa: a questi sentimenti, oggi, si somma anche una sensazione di amarezza. Perché se è vero che la carica istituzionale che ricopro comporta indubbiamente delle responsabilità, alle quali non ho alcuna intenzione di sottrarmi, è altrettanto vero che oggi devo rispondere, in quanto sindaca, di fatti scatenati da un gesto — folle — di una banda di rapinatori"