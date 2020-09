Tragedia a Lecce: ucciso l'arbitro Daniele De Santis, aveva 33 anni

Daniele De Santis, arbitro di Serie C, è stato ucciso a Lecce insieme ad una donna. Testimoni hanno udito urla e visto fuggire uomo con un coltello.

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata a . Nella sua abitazione è stato trovato morto l'arbitro Daniele De Santis , 33 anni, insieme ad una donna, Eleonora Manta di 30 anni.

Il condominio in cui è avvenuto il fatto è quello in cui abitava l'uomo, nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria. Le due vittime sarebbero state uccise da numerose coltellate, anche se il movente è ancora sconosciuto.

Secondo prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con in coltello . Sul posto sono intervenuti ovviamente i carabinieri.

De Santis era conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa- .