Tradizione Thuram: Marcus in Nazionale 12 anni dopo il padre Lilian

Marcus Thuram, figlio di Lilian, è stato convocato per la prima volta con la Francia. Suo padre, 12 anni fa, giocava l'ultima partita.

Sono passati 12 anni dall'ultima volta che un Thuram ha vestito la maglia della Nazionale maggiore francese. Il Thuram in questione era Lilian, uno dei difensori più forti e completi di tutti i tempi.

Essere figli di un padre del genere è motivo di orgoglio, ma anche di pressioni e aspettative difficili da rispettare se decidi di percorrere la stessa strada, quella del calciatore.

Marcus Thuram ha voluto rischiare, l'ha fatto. Ha iniziato dal basso: prima Sochaux, in Ligue 2, poi lo step succesivo al e infine il trasferimento al Monchengladbach.

Il club tedesco ha speso appena 9 milioni per assicurarselo nell'estate del 2019. Una cifra che non fa il minimo rumore se rapportata a una doppietta contro il .

Thuram ha chiuso subito la prima stagione in doppia cifra, trascinando il Borussia in Champions. Ed è proprio in Champions che si è preso la scena, alla sua seconda presenza in assoluto nella competizione più importante d'Europa.

In 25 minuti, tra il 33' e il 58', rifila due goal al Real Madrid e conferma tutto quello che di buono si era detto di lui negli ultimi mesi. Altro che raccomandato: questo è forte, sa fare goal, non è soltanto 'il figlio di' della situazione.

Una settimana dopo arriva un'ulteriore conferma per Thuram junior: Deschamps lo inserisce nella lista dei convocati della . Si torna a leggere Thuram, dopo 12 anni, ma non è più Lilian. Adesso è iniziata ufficialmente l'era di Marcus.