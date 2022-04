Tracollo Barcellona: al Camp Nou passa anche il Cadice

Dal roboante Clasico vinto al Bernabéu per 0-4 è passato soltanto un mese, ma per il Barcellona quei tempi così felici sembrano già un ricordo più che lontano. I blaugrana, infatti, hanno incassato la seconda sconfitta casalinga nel giro di 4 giorni.

Dopo l’Eintracht Francoforte in Europa League, ad espugnare il Camp Nou stavolta è stato il Cadice, che fino a ieri sera occupava la terzultima posizione in classifica e lotta per evitare la retrocessione.

A decidere il match un lampo dell’ex Arsenal Lucas Perez a inizio ripresa, che ha sorpreso ter Stegen e la difesa catalana regalando i tre storici punti al Cadice dopo una prima parata del portiere tedesco.

Inutile l’assalto degli uomini di Xavi alla porta di Ledesma, che hanno anche rischiato ripetutamente di subire goal in contropiede. Non è bastato un super Dembelé, sicuramente il più in palla dei suoi.

Il Barcellona rimane comunque al secondo posto a 60 punti, gli stessi di Siviglia e Atlético: il Betis a 57 e la Real Sociedad a 55 possono riaccendere la lotta nelle ultime 6 giornate.