Tracollo dell'Atletico Madrid: l'Eibar vince 2-0 e schianta Simeone

L'Atletico cade per la prima volta nella sua storia contro l'Eibar: per i madrileni si tratta della seconda sconfitta esterna consecutiva in Liga.

Trasferta da incubo per Simeone, il suo perde per la prima volta nella sua storia contro l' : i baschi stendono i 'Colchoneros' con una rete per tempo, una di Burgos nella prima frazione e una di Exposito nella ripresa.

Un uno-due micidiale per l'Atletico, che va al tappeto sotto l'acquazzone che si è abbattuto sullo stadio 'Municipale di Ipanua'. Per la compagine guidata dal 'Cholo' si tratta anche della seconda sconfitta consecutiva in trasferta e la vetta della si allontana sempre di più: adesso sono 8 i punti che distanziato l'Atleti dai concittadini del Real che occupano in solitaria il primo posto in classifica , in attesa della partita di domani del .

Prosegue, quindi, il momento infelice dell'Atletico: dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il in Supercoppa di , il passo falso contro l'Eibar complica notevolmente il cammino dei 'Colchoneros' e Simeone è chiamato ancora una volta a trovare la soluzione giusta per raddrizzare la stagione del club madrileno.