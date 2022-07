Trabzonspor-Torino dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TRABZONSPOR-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Trabzonspor-Torino

: Trabzonspor-Torino Data : 23 luglio 2022

: 23 luglio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canale tv : -

: - Streaming: -

Terza amichevole pre-stagionale per il Torino di Juric, che dopo aver subito una sconfitta contro i campioni dell'Europa League, ovvero l'Eintracht Francoforte, ed aver superato il Mlada Boleslav, affronta un altro match importante contro il Trabzonspor, Campione di Turchia in carica.

Big match per i granata a meno di un mese dall'avvio della nuova stagione, che vedrà la formazione di Juric sfidare la neo-promossa Monza il 13 agosto. Contro il Trabzonspor proseguirà invece la preparazione nel ritiro austriaco che si concluderà a fine luglio. Inizialmente l'avversaria doveva essere l'Al Wadha, sostituita dai campioni turchi.

Dopo il Trabzonspor, che può contare su vecchie conoscenze della Serie A come Cornelius, il Torino se la vedrà il 27 contro l'Apollon Limassol e dunque il 30 luglio contro il Nizza per concludere le sfide amichevoli e lavorare in vista dell'esordio di Serie A nel weekend di Ferragosto.

In questa pagina tutte le informazioni su Trabzonspor-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TRABZONSPOR-TORINO

Il Torino affronterà i Campioni di Turchia venerdì 23 luglio 2022 alle ore 18: appuntamento allo stadio Sportplatz Langau di Kitzbuhel, vicino a Waidring, ovvero dove il Torino inizierà la seconda parte di ritiro proprio in giornata.

DOVE VEDERE TRABZONSPOR-TORINO-IN TV

Trabzonspor-Torino non ha per ora nessuna copertura in diretta tv: eventuali aggiornamenti verranno comunicati in questa pagina.

TRABZONSPOR-TORINO-IN DIRETTA STREAMING

L'amichevole tra Trabzonspor e Torino non ha una copertura streaming annunciata, ma come per la sfida contro il Mlada potrebbe essere prevista la diretta su Torino Channel, il canale ufficiale della formazione granata disponibile su pc, notebook, cellulare, smartphone e tablet.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO

TORINO (3-4-1-2): Berisha; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. All. Juric