La Roma affronta il Trabzonspor nei Playoff di Conference League: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

TRABZONSPOR-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma Data: 19 agosto 2021

19 agosto 2021 Orario: 19.30

19.30 Canale tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Sky Sport Uno e Sky Sport Football Streaming: Sky Go

Esordio per la Roma in Conference League, la nuova competizione per club targata UEFA: ai Playoff per accedere alla fase a Gironi del torneo i giallorossi sfideranno in gara di andata e ritorno i turchi del Trabzonspor.

La squadra di José Mourinho, a pochi giorni dall'esordio in Serie A contro la Fiorentina, dovrà dosare bene le forze per affrontare la doppia sfida, contro un avversario già impegnato in gare ufficiali.

Il Trabzonspor, infatti, è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro il Molde, dopo aver pareggiato all'andata per 3-3: nella formazione turca allenata da Avci figurano, tra gli altri, due vecchie conoscenze giallorosse come Bruno Peres e Gervinho, ma anche l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Trabzonspor-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO TRABZONSPOR-ROMA

Trabzonspor-Roma è in programma giovedì 19 agosto allo stadio Şenol Güneş. L’inizio del match è fissato per le ore 19.30.

La sfida Trabzonspor-Roma verrà trasmessa da Sky Sport, che detiene con DAZN i diritti in coesclusiva per la nuova competizione UEFA. La stessa DAZN inizierà invece a trasmettere le gare della competizione a partire dalla fase a gironi.

Per assistere alla partita tra il Trabzonspor e la Roma c’è anche l’opzione della diretta streaming, per gli abbonati a Sky, accedendo all’app di Sky Go tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui su Goal verrà seguita integralmente questa gara, attraverso la solita cronaca scritta che partirà con le formazioni ufficiali per poi arrivare al fischio finale del direttore di gara.

Il Trabzonspor presenta alcune vecchie conoscenze della nostra Serie A, a partire dagli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho. Al centro della difesa c'è Vitor Hugo, ex Fiorentina, mentre Cornelius è stato iscritto nella lista UEFA ma potrebbe partire dalla panchina.

La Roma potrebbe confermare praticamente in toto la formazione scesa in campo contro il Raja Casablanca, con l'unica eccezione del rientro del recuperato Pellegrini al posto di El Shaarawy, con Mkhitaryan spostato a sinistra. Confermati gli altri nuovi acquisti Rui Patricio e Viña.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.