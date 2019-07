Trabzonspor-Parma, un invasore in campo: Karamoh lo evita in velocità

Un tifoso del Trabzonspor è entrato in campo per inseguire Yann Karamoh nel finale del test amichevole: ma l'attaccante del Parma è troppo veloce...

Episodio del tutto singolare nel finale della sfida amichevole giocata tra Trabzonspor e : un tifoso del club turco è sceso in campo nel finale del match per inseguire Yann Karamoh, che lo ha evitato facilmente in velocità.

Siamo al 90' della partita quando l'invasore fa il suo ingresso in campo eludendo la sicurezza: il tifoso corre con tutte le sue forze verso l'attaccante ex , che risulta però imprendibile in uno scatto dei suoi con la palla al piede.

L'azione si spegne successivamente con un contrasto del difensore del club turco e il tifoso del Trabzonspor ferma la sua corsa prima di essere allontanato. Il match si è concluso sul risultato di 2-2 con la doppietta del solito Gervinho, che ha risposto alle reti di Pereira e Sari.