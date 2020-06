Trabzonspor fuori dalle coppe europee: violazione del fair-play finanzario

Il club turco non è riuscito a raggiungere l'obiettivo prefissato per l'anno finanziario 2019: attualmente è primo in campionato.

Come quasi tutti i campionati europei, fine primavera fa rima con ritorno in campo. A porte chiuse, o con capacità ridotta, giugno vede le squadre nuovamente in lotta per grandi traguardi. Tra queste il Trabzonspor capolista di , che non potrà però partecipare alla prossima causa violazione del fair play finanzario.

La UEFA ha infatti ufficializzato la sua decisione, evidenziando come il Trabzonspor non solo non potrà partecipare alle coppe europee nel 2020/2021, ma bensì nel 2021/2022 se non dovesse riuscirsi in questa annata. Doppio colpo per la squadra di Trebisonda, che nonostante la probabile qualificazione sul campo, non potrà giocare fuori dalla Turchia.

Capolista insieme al Basaksehir dopo 26 turni e in attesa del ritorno in campo il 12 giugno, il Trabzonspor lotterà per il titolo nelle prossime settimane, ma oltre alla gioia eventuale per un trofeo nazionale che manca oramai dal 1984, non ci saranno Champions League o .

Il Trabzonspor non ha raggiunto l'obiettivo fissato per l'esercizio commerciale 2019, che di fatto avrebbe evitato uno stop a due anni di competizioni europee: il patto con la UEFA era stato stipulato nel 2016 e nel corso degli anni le cose non sono migliorate.

Nella giornata odierna, il comunicato ufficiale della UEFA: