Trabzonspor-Freiburg: anteprima della Conference League

Conference League - Game Week 3 5 nov 2026 - 12:45 Papara Park

Il Trabzonspor ospita il Friburgo nella UEFA Conference League al Papara Park di Trebisonda. Il calcio d’inizio è fissato per giovedì 5 novembre alle 13:45 EST, le 17:45 GMT.

Il Trabzonspor punta al successo in patria e in Europa

Il Trabzonspor di Thomas Reis ha vinto le ultime cinque partite in tutte le competizioni, comprese entrambe le gare di UECL disputate in questa stagione, contro Heart of Midlothian e KuPS. In corsa per il titolo in Turchia, ora vuole farsi notare in Europa, trascinato dal nuovo acquisto Mohamed Salah. Reis ha vinto tutte e sette le partite da quando è alla guida della squadra: un inizio perfetto per il nuovo allenatore. La leggenda del Liverpool Salah ha segnato e fornito un assist nell’ultima partita casalinga di UECL, andando a segno anche nella vittoria interna contro il Besiktas nel campionato turco.

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Il Friburgo si risolleva in vista della trasferta a Trebisonda

Il Friburgo ha perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, ma nelle gare più recenti ha dato segnali di ripresa. Ha ottenuto due vittorie consecutive nelle competizioni nazionali, contro il Wolfsburg in DFB-Pokal e l’Augsburg in Bundesliga, ma ha ancora molto lavoro da fare in Europa Conference League. Aveva aperto la competizione con una vittoria sul Jablonec, prima di subire una sconfitta per 3-0 sul campo del Monaco nell’ultima partita.

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Il Trabzonspor non pareggia da 13 partite in tutte le competizioni.

Il Friburgo non mantiene la porta inviolata da nove partite.

L’attaccante croato Igor Matanovic ha segnato in entrambe le ultime due partite del Friburgo.

Ernest Muci ha realizzato un goal e fornito quattro assist nelle ultime due partite con il Trabzonspor.

Franculino Djú ha saltato l’ultima partita del Trabzonspor per infortunio, mentre Sidny Lopes Cabral è squalificato per questa gara.

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