Trabzonspor-Basaksehir per il titolo, Obi Mikel si rifiuta: "Non mi sento sicuro"

Domenica scontro tra le prime della classe a porte aperte, il centrocampista chiede la sospensione: "Tutti dovrebbero stare a casa".

Trabzonspor e appaiate in vetta a quota 52. In si gioca, a porte aperte. Domani, 15 marzo, è previsto proprio l'incontro tra i due club: match sold-out in quel di Trebisonda ma John Obi Mikel, centrocampista dei padroni di casa, non ne vuole sapere.

L'ex giocatore della , infatti, non è d'accordo con la decisione di continuare con il calcio, tra l'altro con i tifosi, in questo periodo di incertezza. Nel bel mezzo del coronavirus. Obi Mikel ha postato su Instagram il suo appello perchè il torneo turco venga sospeso.

L'appello sarà accolto in extremis? Difficile, ma lo stop potrebbe avvenire nelle prossime settimane:

Altre squadre

"Nella vita c’è altro oltre al calcio. Non mi sento sereno e non voglio giocare a pallone in una situazione simile. In un momento così complicato, tutti dovrebbero essere a casa con le proprie famiglie e le persone che amano. La stagione dovrebbe essere totalmente cancellata, visto che tutto il mondo vive tempi così turbolenti".

In si sono verificati episodi di giocatori che si sono rifiutati di giocare e di partire per una trasferta, resta da capire se Obi Mikel farà lo stesso. A livello di squadre, invece, il River Plate al completo ha deciso di sospendere le proprie attività a poche ore dal match contro il Tucuman. Con immediata rabbia della federazione argentina, decisa a continuare a giocare a porte chiuse.

La Turchia, tornando ad Obi Mikel, è uno dei pochi grandi tornei, o di fascia media, a non avere ancora preso provvedimenti riguardo gli assembramenti sportivi: resta da capire se tutto rimarrà così fino al termine della stagione o seguirà l'esempio di quasi tutte le competizioni europee.