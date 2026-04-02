Tra le voci che circolano sulla nazionale saudita, l'Al-Ittihad prende una decisione sul futuro di Saad Al-Shehri

Il club Al-Ittifaq ha preso una decisione sul futuro del proprio allenatore Saad Al-Shehri per la prossima stagione, alla luce delle voci che lo vedono alla guida della Nazionale saudita ai Mondiali del 2026, in sostituzione dell'allenatore francese Hervé Renard.

Alcuni articoli di stampa avevano rivelato che la Federcalcio saudita aveva contattato Saad Al-Shehri per guidare la nazionale maggiore nel prossimo futuro, succedendo a Renard, cosa che il suo agente Rafi Al-Shehrani ha smentito.

Il quotidiano saudita "Al-Riyadh" ha riferito che il club Al-Ittifaq ha deciso di sospendere il rinnovo del contratto dell'allenatore Saad Al-Shehri fino alla fine della stagione in corso, al fine di valutare il suo lavoro tecnico con la squadra nel periodo appena trascorso.

L'allenatore saudita ha assunto la guida dell'Al-Ittifaq nel gennaio 2025, succedendo all'inglese Steven Gerrard, ottenendo con lui 20 vittorie in 44 partite, contro 14 sconfitte, mentre 10 partite sono finite in pareggio.

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Il quotidiano ha chiarito che all'interno del club orientale si intende mantenere Saad Al-Shehri nel suo ruolo di direttore tecnico della squadra durante la prossima stagione.

Da parte sua, Saad Al-Shehri ha già iniziato a prepararsi per la prossima stagione, organizzando una riunione con lo staff tecnico per discutere di diverse questioni relative alle esigenze della squadra, ai giocatori con cui rinnovare il contratto e a quelli in partenza.

Tutte queste mosse dipendono dalla sua posizione alla guida della nazionale saudita nel prossimo futuro, soprattutto perché il suo agente, Rafi Al-Shahrani, ha confermato che non esiterà ad accettare l'incarico non appena riceverà un'offerta ufficiale.

Va ricordato che l'Al-Ittihad occupa il settimo posto nella classifica del campionato saudita nella stagione in corso, con 39 punti, a 3 punti di distanza dall'Al-Ittihad, che occupa il sesto posto.