Classe '91, il para-rigori Meyer non aveva mai giocato tra i pro in Germania fino al 2019, quando ha firmato per un club di seconda serie.

La storia di Alexander Meyer non è certo quella di un ragazzo prodigio capace di giocare tra Champions League e Bundesliga sin da ragazzino. Non è neanche quella di chi a 25 anni dopo anni di gavetta è riuscito ad imporsi ad alti livelli. E' una storia improvvisa, nel massimo torneo europeo.

Nella prima giornata di Champions League, infatti, tra i pali del Borussia Dortmund scende in campo anche il classe 1991, portiere 31enne che prima del 2019 non aveva mai giocato tra i professionisti in Germania. Ancora oggi non è sceso in campo nemmeno per una presenza in Bundesliga.

Un salto diretto verso la titolarità di Champions vista l'indisponibilità di Kobel, portiere di cui è vice da qualche settimana. Il Borussia Dortmund lo ha prelevato dal Jahn Ratisbona, militante nella seconda serie tedesca. La sua abilità di pararigori ha convinto i gialloneri a puntare su di lui.

195 cm di altezza, Meyer ha infatti stupito in Zweite Bundesliga grazie a 6 rigori parati nell'ultimo triennio. Un'abilità che lo ha accompagnato per tutto l'arco della carriera, soprattutto quando difendeva la maglia del TSV Havelse nelle serie minori tedesche.

Da allora Meyer, cresciuto nell'Aburgo senza mai riuscire a debuttare in prima squadra, ha sempre sperato di avere un'opportunità ad alti livelli, resa reale dal trasferimento al Borussia Dortmund e dal k.o di Kobel, titolare dei tedeschi ma indisponibile per l'incontro europeo contro il Copenaghen.

Per Meyer un passato con lo Stoccarda tra il 2017 e il 2019, anche in questo caso senza giocare nelle varie competizioni pro. Da lì la cessione al Ratisbona, porta verso il passaggio ad uno dei club più importanti del paese. Che dovrà difendere in Champions League.